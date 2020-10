Geen toeschouwers bij het amateurvoetbal: VV Dongen - Gemert live te zien via onze website en app

VIJFDE KLASSE C ZUID I Doelpunten­re­gen bij De Bocht’80 - Dosko’32'; DEES veel te sterk voor LSV

20 september De Bocht ´80 heeft in een aantrekkelijke wedstrijd Dosko’32 met 4-3 over de knie gelegd. Dees was veel te sterk voor LSV en stuurt de ploeg uit Boxtel in het nazomerse zonnetje met een flinke jas naar huis: 6-0.