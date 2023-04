Geert Oerlemans kiest na uitstapje naar Gemert weer voor Rhode

Waar Oerlemans bij Rhode een dragende kracht was en aanvoerder, kan hij bij Gemert op weinig speeltijd rekenen. In de eerste wedstrijden na de winterstop mocht hij in de basis starten, maar moest daarna weer genoegen nemen met een rol als invaller.

Oerlemans voetbalde vanaf de pupillen in de jeugd van Rhode en stroomde in 2016 door naar de selectie, waar hij meteen doorbrak in het eerste elftal. In zijn eerste seizoen bij de hoofdmacht was hij met negen goals ploegtopscorer. In 2018 werd Oerlemans met Rhode kampioen in de tweede klasse. In zijn laatste wedstrijd bij Rhode vorig seizoen degradeerde de ploeg in de nacompetitie na een thuisnederlaag tegen Kruisland uit de eerste klasse.