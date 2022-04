Geldrop behaalt derde overwinning op rij, ook ZSV en Heeze pakken volle buit

Susteren - ZSV 1-3. Net voor de pauze nam Susteren de leiding, 1-0. De beginfase van de tweede helft was bijzonder enerverend. Susteren liet eerste twee open kansen op 2-0 liggen en in de 48ste minuut werd de doorgebroken ZSV’er Maarten Kuunders gevloerd. Dat werd bestraft met rood, waardoor Susteren met tien man verder moest en de toegekende vrije trap werd verzilverd door Rik Wiersema, 1-1. In de 71ste minuut werd ZSV ook gereduceerd tot een tiental, Ruud van der Vrande kreeg zijn tweede gele prent voor commentaar op de leiding en kon gaan douchen. Ward Veldpaus kroonde zich in de slotfase tot de held bij ZSV. Hij maakte in de 82ste minuut de 1-2 en op aangeven van Koen Kuunders maakte Veldpaus in de extra tijd ook de 1-3.