Geldrop-captain Joep van Vroenhoven kiest voor Nuenen: ‘Ik heb toch nog de ambitie om hogerop te voetballen’

Van Vroenhoven werd in 2004 door PSV opgepikt bij de pupillen van Geldrop, waarna hij zeven jaar in de opleiding van de Eindhovense profclub zat. In 2011 maakte hij de overstap naar FC Eindhoven en was daar als 16-jarige selectiespeler. Van Vroenhoven belandde in 2013 bij RPC, waar Pierre van den Eeden destijds trainer was. Toen Van den Eeden in 2015 naar Geldrop verkaste, besloot Van Vroenhoven ook terug te keren op het oude nest.