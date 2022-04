Geldrop dendert door en behaalt bij Veritas vierde zege op rij

,,We hebben met een jong elftal volwassen gevoetbald”, blikte Geldrop-aanvoerder Joep van Vroenhoven terug op het duel. ,,Sinds we met een verstevigde verdediging spelen, geven we weinig kansen meer weg, terwijl we makkelijk tot scoren komen. Sinds de winterstop zitten we in een flow. Hopelijk leidt dat tot een mooi seizoensslot.”