Geldrop - Deurne gestaakt door een blessure van arbiter; ZSV wint overtuigend van angstgegner

Geldrop - Deurne 2-1 (gestaakt 42e min) Drie minuten voor rust hield arbiter Jordy de Goeij het voor gezien,. De leidsman kreeg last van zijn rechterkuit en wilde even rust. ,,Als we na de pauze doorgaan, tel ik er wel drie minuten bij”, riep De Goeij bij het verlaten van het veld nog enthousiast richting beide dug-outs Zover kwam het echter niet. Op de behandeltafel van Geldrop bleek al snel dat doorgaan onmogelijk was.Hij riep beide aanvoerders bij zich om vervolgens de streekderby definitief te staken. Op dat moment had Geldrop door twee fraaie treffers van Ron Jansen de leiding genomen. Deurne deed in niets voor de thuisploeg onder. Het vizier stond echter niet scherp genoeg bij de Deurnenaren. Stefan van der Werf en Thijs Matheij troffen de lat. Vier minuten voordat de strijd werd gestaakt kwam Deurne toch aan de verdiende aansluitingstreffer. Thijs Matheij tekende voor de 2-1.

ZSV – Wittenhorst 3-1.

De Zeilbergers kwamen binnen vier minuten op voorsprong, door een doelpunt van Luc Matheij, 1-0. Wittenhorst - een angstgegner voor ZSV - kreeg daarna kansen op de gelijkmaker. De 1-1 bleef echter uit en na ruim een half uur leverde een houdbare inzet van Davy Althuizen de 2-0 op. Ook na rust viel het allemaal precies goed voor ZSV, dat in de 68ste minuut de 3-0 produceerde. Doelpuntenmaker was Rik Wiersema uit een vrije trap vanaf 25 meter. Drie minuten voor tijd kreeg Wittenhorst dan toch waar het al een paar keer dichtbij was, 3-1. Het had nog 3-2 kunnen worden in blessuretijd, want Wittenhorst kreeg een penalty, die gekeerd werd door doelman Leon Thijs van ZSV.