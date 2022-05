Geldrop klimt na eenvoudige zege naar tweede plek; Heeze verrast Wittenhorst

Venray - ZSV 3-3. Kampioen Venray nam in de achtste minuut de leiding door toedoen van Jeroen Vullings. Vier minuten later bracht Maarten Kuunders ZSV langszij. In de 35ste minuut zette hij de Zeilbergse ploeg op voorsprong en in de 41ste minuut voltooide Kuunders zijn hattrick, 1-3. Stan Kersten maakte in de 53ste minuut de 2-3. Jarno Peters bracht Venray diep in blessuretijd nog op 3-3.