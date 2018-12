Geldrop sluit eerste seizoenshelft af met simpele zege op hekkensluiter De Valk

Geldrop was in de eerste helft de bovenliggende partij, met Gideon Pieschel als gevaarlijkste speler. Hij opende na achttien minuten ook de score. Pieschel draaide weg van zijn tegenstander en schoof de bal voorbij keeper Dennis Verhoeven, 1-0. Even later voorkwam Verhoeven een tweede treffer van Pieschel. Vlak voor rust kreeg De Valk een goede kans via Sherry Kindo Kamara. Keeper Len van Gestel pareerde het schot.

In de 55ste minuut was het wel raak, Robin Smets trok de stand gelijk. Verdediger Marco Ayebi Duah beging in de 65ste minuut een overtreding op Pieschel en uit de toegekende strafschop bracht Mark Werts Geldrop weer op voorsprong, 2-1. Dion Vermeulen was namens De Valk in de 69ste minuut nog dreigend, zijn inzet werd gered door Van Gestel. In de 90ste minuut kopte Ben Bruisten uit een voorzet van Joep van der Velden de 3-1 binnen.