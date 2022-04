Geldrop-talent Tom Sas verbaast alles en iedereen en jaagt profdroom na: ‘Dit had ik zelf ook niet verwacht’

Tom Sas moet zichzelf af en toe in de arm knijpen om te realiseren dat hij niet droomt. Vorig jaar speelde de Geldroppenaar nog in de O19 van Geldrop en volgend seizoen mag hij zijn voetbalkunsten in het Jan Louwers Stadion in Eindhoven gaan vertonen. ,,Niemand had verwacht dat het dit seizoen zo snel met mij zou gaan, ikzelf ook niet. In de voorbereiding liep het al heel erg lekker. Ik had nog nooit eerder meegedaan bij het eerste elftal, maar werd als jonge jongen heel goed opgevangen in de spelersgroep. Daardoor voelde ik me meteen op mijn gemak en heb ik me beter kunnen ontwikkelen.”