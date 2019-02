Geldrop ten onder in vroegtijdig Limburgs Carnaval

Het jaarlijks zottenfeestje begon al vroeg in Zuid-Limburg. Geldrop kreeg er op een pijnlijke manier mee te maken. De ploeg van coach Pierre van den Eeden verloor onnodig in de Zuid-Limburgse heuvels met 5-2 bij Chevremont.

Tot aan de laatste minuut bleef Geldrop in de wedstrijd. Het slotoffensief van de Geldroppenaren viel uiteindelijk verkeerd uit. In de slotminuut liet Brian Jacobs met twee treffers het Carnaval in de kantine en honderden meters verderop in de stad voortijdig losbarsten.

Voor rust had Geldrop in het eerste half uur niets in te brengen. De 2-0 achterstand (twee doelpunten van Daniël Meijer) was een logisch gevolg. Daarna kwamen de bezoekers steeds beter in de wedstrijd. Vlak voor rust maakte Joep van der Velden er 2-1 van.

De Geldropse formatie kwam goed uit de kleedkamer. Een vlot gegeven strafschop na een overtreding van Geldrop-verdediger Damian Samuels betekende in de 60e minuut een flinke streep door de rekening. Vanaf elf meter schoot Eloy Cox onberispelijk de 3-1 binnen. Nog even kwam er hoop voor de Geldroppenaren. Weer was het Joep van der Velden die van afstand voor de aansluiting zorgde; 3-2. Geldrop-trainer Van den Eeden stuurde centrumverdediger Tom Dekkers als targetman naar voren. Dekkers had bijna de 3-3 gelijkmaker op de schoen. In een allerlaatste poging werd de bal door de Chevremont-verdediging van de lijn gehaald. In de slotminuut velde Brian Jacobs uiteindelijk met twee doelpunten het vonnis.