Geldrop verliest ‘typische nul-nul-wedstrijd’; ZSV stunt tegen Chevremont

Heeze - Limburgia 2-0.

Na twee nederlagen heeft Heeze een zakelijke zege geboekt in eigen huis. De Heezenaren begonnen goed en kwamen na twintig minuten op 1-0: Jorg van Galen profiteerde van een foute terugkopbal en bleef oog in oog met de vijandige keeper kalm. Voor rust bleven kansen uit, maar na de pauze zette Limburgia aan en kregen de bezoekers ook mogelijkheden. Rond het uur trok Joris Verhees namens Heeze de drie punten over de eindstreep: 2-0.

ZSV - Chevremont 2-0.

Een vroege voorsprong hielp de Zeilbergers in het zadel. Al in minuut negen sloeg Ward Veldpaus toe, na het omspelen van de vijandige doelman, 1-0. ZSV zakte in en loerde op de counter. Chevremont kreeg kansen maar werd telkens van scoren gehouden door doelman Leon Thijs. In een fysieke, verhitte tweede helft bepaalde Stan van Helmond tien minuten voor tijd de eindstand op 2-0. Remco Kuijpers raakte daarna nog de paal.

Venlosche Boys - Deurne 0-2.

Deurne heeft goede zaken gedaan op bezoek bij een directe concurrent in de subtop, Venlosche Boys. In de fase kort na de thee werd het verschil gemaakt. In minuut 48 nam Stefan van der Werf de 0-1 voor zijn rekening en precies tien minuten later verdubbelde Harm van der Steen de score: 0-2.

Wittenhorst - Geldrop 1-0.

Een typische nul-nul-wedstrijd, met in de eerste helft wel wat kansjes over en weer. De wedstrijd werd voor rust tien minuten gestaakt, want nadat een speler van Wittenhorst een zware knieblessure opliep werd op de tribune ook nog iemand kort onwel. Er kwam een ambulance aan te pas. De wedstrijd werd hervat en na de pauze kreeg Wittenhorst één mogelijkheid, in minuut 72, en was het meteen raak: 1-0. ,,We waren daar iets te naïef en de bal caramboleerde heel gelukkig binnen. Dan weet je het wel”, aldus middenvelder Joep van Vroenhoven, die stevig baalde van het verlies. ,,We wilden nog een rol van betekenis spelen, maar dat wordt nu moeilijk.” In extremis kreeg Wouter Verstraaten bij zijn rentree een tweede gele kaart.