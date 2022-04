Geldrop vernedert buurman Heeze tot op het bot; ZSV wint sleutelduel in onderste regionen

Geldrop - Heeze 7-0.

Vooraf werd op sportpark De Kievit de derby tegen zuiderbuur Heeze met enige zorg tegemoet gezien. Het loopt immers bij de groenwitten nog niet zoals gewenst. Na de wedstrijd was de ontlading enorm. Met maar liefst 7-0 werd Heeze richting ‘t Lambrek gestuurd. Daar zag het voor rust helemaal niet naar uit. Beide ploegen gingen gelijkwaardig over de kunstgrasmat, totdat Geldorp de 2-0 ruststand in de schoot kreeg geworpen door twee fouten in de defensie van de roodgroenen. De 1-0 van Wessel van Moorsel was een voorbode van de boze plannen van de ploeg van het trainersduo Pierre van den Eeden/ William van Moorsel. Ook bij de 2-0 van Tom Sas was op het conto van de Heezer-achterhoede. Na de pauze kwam Gideon Pieschel nadrukkelijk in beeld. Normaal bij de Geldroppenaren de koning van de assists, nu de keizer in het produceren van doelpunten. Met een onvervalste hattrick loodste de snelle aanvaller Geldrop ver voor het einde van de wedstrijd in veilige haven, 5-0. Dat het uiteindelijk nog 7-0 werd door treffers van de invallers Lars de Haas en Max Eggens was nog alleen van belang voor de statistieken.