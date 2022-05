Geldrop walst over Deurne heen; ook ZSV en Heeze behalen volle buit

Geldrop - Deurne 5-1. Geldrop was voor rust de betere ploeg. In het eerste half uur was de thuisformatie vooral gevaarlijk door schoten van Lars de Haas en Stijn Lanen. De 1-0 voorspong viel uiteindelijk nog redelijk onverwachts omdat Deurne begon terug te krabbelen. Met een perfect aangesneden voorzet van Stijn Lanen had Wouter Verstraaten vier minuten voor rust geen moeite om van dichtbij de 1-0 aan te laten tekenen. Na de pauze liep de formatie van coach Pierre van den Eeden over Deurne heen. Tussen de 52ste minuut en de 65ste minuut maakte eerst Stijn Lanen de 2-0 en Tom Sas de 3-0. Lars de Haas voltrok het definitieve vonnis over de Deurnenaren, 4-0. De 5-0 van Wessel van Moorsel was van statistisch belang. Uiteindelijk gaf Harm van der Steen de score voor Deurne nog een draaglijker aanzien.

ZSV - De Ster 2-0. Een door Davy Althuizen genomen vrije trap belandde in de negende minuut bij Dirk Verlijsdonk en die werkte de 1-0 binnen. In de 22ste minuut voorkwam voorkwam de doelman van De Ster de 2-0 door een schot van Maarten Kuunders uit de bovenhoek te duiken. De Limburgse goalie pareerde in de 44ste minuut ook een inzet van Koen Kuunders. In de blessuretijd van de eerste helft kreeg De Ster de eerste mogelijkheid, maar ZSV-sluitpost Leon Thijs greep goed in. In de 57ste minuut belandde een dieptepass van Maarten Kuunders bij Ward Veldpaus, die de doelman omspeelde en de 2-0 in het doel schoof. In de 77ste minuut voorkwamen de vingertoppen van Leon Thijs en de lat de aansluitingstreffer van De Ster.