Geldrop wint na goede eerste helft; Deurne verliest duel in eerste bedrijf

EERSTE KLASSE DGeldrop legde in een goede eerste helft de basis voor een 1-4 overwinning bij De Ster. De groenwitten staan nu zesde in 1D. Deurne daarentegen keek na een half uur al tegen een 3-0 achterstand aan bij Wittenhorst en dat bleek ook de eindstand. ZSV boekte in de onderste regionen een belangrijke zege bij Veritas: 0-1. Heeze verloor kansloos bij koploper Venray (3-0).

De Ster - Geldrop 1-4. Geldrop domineerde in de eerste helft. Een kopbal van Stijn Lanen leverde de 0-1 op en een vlammend afstandsschot van Gideon Pieschel in de kruising betekende de 0-2. De Ster maakte vervolgens de aansluitingstreffer, maar nog in dezelfde minuut herstelde Wessel van Moorsel de oude marge, 1-3. Na de pauze kwam Geldrop een stuk minder goed uit de verf en mochten de gasten van geluk spreken dat de 2-3 uitbleef. De Ster miste een penalty (op de lat) en een open kans. De 1-4 van Lars de Haas betekende vervolgens de genadeklap voor De Ster.

Veritas - ZSV 0-1. Door een doelpunt van invaller Ward Veldpaus in de 85ste minuut trok ZSV aan het langste eind. Voor rust hadden de bezoekers al op voorsprong kunnen komen. Een inzet van Remo Kuijpers belandde in de 20ste minuut op de lat en de rebound van Rik Wiersema werd van de lijn gehaald. Maarten Kuunders strandde in 39ste minuut op de keeper van Veritas. Na de pauze kwam de thuisploeg er gevaarlijk uit, maar ZSV pakte dankzij Veldpaus toch de volle buit.

Wittenhorst - Deurne 3-0. Na dertig minuten spelen stond het al 3-0 voor Wittenhorst. Jelle Janssen opende na vijftien minuten de score en even later bracht hij ook de 2-0 op zijn naam. Jeroen Verkennis (ex-Helmond Sport) zorgde in de 30ste minuut voor de 3-0. Daar bleef het bij.

Venray - Heeze 3-0. Nick Versteegen kwam al in de vierde minuut tot scoren voor Venray en drie minuten later stond het reeds 2-0 door toedoen van Rick Egelmeers. De wedstrijd lag vervolgens een poosje stil, arbiter Heuts kon niet verder en werd vervangen door scheidsrechter Tunnissen. In de slotfase maakte Versteeegen er nog 3-0 van.