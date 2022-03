Geldrop wint van SSS’18 ondanks onterechte vlagsignalen; Deurne erkent meerdere in Wittenhorst

Geldrop - SSS’18 4-2.

Geldrop begon goed en kwam snel op voorsprong via Nordin de Kort, die de 1-0 maakte op aangeven van Stijn Lanen. Daarna boog SSS’18 de score helemaal om, door te profiteren van een verdedigingsfout en later een afgeslagen corner schitterend binnen te werken, 1-2. Nog voor de pauze stond Geldrop weer aan de goede kant van de score. De Kort maakte de 2-2 en Gideon Pieschel nam de assist voor zijn rekening. Ron Jansen scoorde de 3-2, eveneens op aangeven van Pieschel. ,,We hadden de wedstrijd onder controle, maar het bleef veel te lang 3-2. In eindfase was het slordig en we werden vaak onterecht afgevlagd”, aldus Jansen, die zag dat Wessel van Moorsel in de tweede helft na een goede steekpass van De Kort voor de 4-2 zorgde.

Deurne - Wittenhorst 2-3.

Deurne heeft voor de vierde competitiewedstrijd op rij geen overwinning geboekt. Wittenhorst wist op Sportpark De Karenmortel met 2-3 te winnen. Na een dik half uur spelen stond er al een 0-2 tussenstand op het scorebord. De eerste treffer was een benutte strafschop na een overtreding van Job Steeghs. Drie minuten later viel uit de counter het tweede doelpunt voor Wittenhorst. Vlak voor rust schoot Finn van der Steijn de aansluitingstreffer binnen, maar een kwartier na de pauze stond de marge weer op twee, 1-3. In de 83ste minuut maakte aanvoerder Thijs Matheij er nog 2-3 van, wat het maximaal haalbare bleek.

Chevremont - Heeze 4-0.

,,We hadden denk ik een slaapbus die kant op, want na vijf minuten stonden we met 2-0 achter”, meldt Heeze-trainer Ronald Tielemans, irritatie hoorbaar in zijn stem. ,,Dan is het eigenlijk al gespeeld. In het eerste kwartier ontbrak het bij ons aan inzet en strijd, juist wat ons doorgaans een sterke ploeg maakt.” Vlak voor rust maakte Chevremont ook nog de 3-0. In de tweede helft kreeg Heeze een kans iets terug te doen. De bezoekers kregen een penalty, maar Tom Derkx miste het buitenkansje. Later viel nog de 4-0. Tielemans: ,,Ons doel was handhaven, dus er is geen man over boord. Maar wedstrijd weggeven moeten wij niet aan beginnen.”

BSV Limburgia - ZSV 1-0.

Nummer twaalf ZSV nam het initiatief op bezoek bij Limburgia, dat op plek tien bivakkeert. Kansen bleven echter uit en in minuut 35, toen Davy Althuizen al een tijdje geblesseerd bij de zijlijn stond en ZSV dus in ondertal was, sloeg de thuisploeg toe: 1-0. Althuizen werd uiteindelijk gewisseld en vlak voor rust moest doelman Leon Thijs zich strekken om de 2-0 te voorkomen. Ook na de pauze hield Thijs ZSV met saves in de wedstrijd. ZSV werd in het laatste kwart een paar keer dreigend en startte tien minuten voor tijd een slotoffensief. In de laatste vijf seconden van de reguliere speeltijd kreeg Ward Veldpaus een grote mogelijkheid op 1-1, alleen zette hij niet zijn voet maar zijn sok tegen de bal.