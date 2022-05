Geldrop zet assistent-coach na uitdelen klap rest van het seizoen op non-actief

EERSTE KLASSE C Rhode bezorgt kampioen HVCH benauwde middag en pakt een punt

HVCH kroonde zich zondagmiddag tot kampioen in de eerste klasse C, maar tegenstander Rhode weerde zich kranig en hield de thuisploeg uit Heesch op een 1-1 gelijkspel. Ook thuis speelde Rhode begin dit seizoen met 1-1 gelijk tegen HVCH. Best Vooruit en FC Eindhoven wonnen, EFC ging onderuit.

