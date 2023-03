Geldrop zwaar gestraft na gestaakt duel: geldboete, punt in mindering en restant uitspelen

EERSTE KLASSE C + video Niels Krekels opnieuw het goudhaan­tje voor EFC met vrije trap: ‘Die zat er lekker in’

Voor de tweede keer dit seizoen kroonde EFC-spits Niels Krekels zich in een treffen met Someren tot matchwinner. Net als in de thuiswedstrijd in Eersel scoorde de topscorer in Someren uit een vrije trap: 0-1.