Geldropse vleugelspits Nick Kuylaars met Hoogstraten op titeljacht: ‘Ons handelsmerk is de tegenstander meteen te overbluffen’

Hoogstraten won tot dusver negen van de elf competitieduels en Nick Kuylaars nam acht van de 35 goals voor zijn rekening. ,,Het gaat top”, vertelt de aanvaller. ,,Vooraf werden Bocholt, Eendracht Aalst en Lyra-Lierse Berlaar gezien als de grote kanshebbers op het kampioenschap, maar nu kunnen wij er niet meer onderuit dat wij een titelfavoriet zijn. We hebben negen keer op rij gewonnen en zeven keer de nul gehouden. Ons handelsmerk is de tegenstander meteen vanaf de aftrap te overbluffen. We kwamen ook al vijf keer binnen een kwartier op voorsprong en scoorden al twee keer binnen vijf minuten de 1-0. Dan is het in België direct een stuk makkelijker voetballen, want dan moet de tegenstander komen en lopen ze bij ons in het mes.”