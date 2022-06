Geliefde trainer Geert Voets gaat zich weer focussen op het boerenleven: ‘Het is mooi geweest na 50 jaar’

Programma amateur­voet­bal: Gemert strijdt voor laatste kans op titel; Beerse Boys, RKVVO en Liessel vechten voor lijfsbe­houd

Terwijl in de overige klassen met Zuidoost-Brabantse teams de strijd om het kampioenschap is beslist, kunnen maandag op de laatste competitiedag in de derde divisie nog vier teams met de titel aan de haal gaan. Gemert staat nu derde en moet winnen bij Hollandia in Hoorn en hopen dat de concurrenten Hercules en OFC maximaal één punt pakken.

3 juni