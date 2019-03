Gelukkige overwinning Handel, MULO fors onderuit

Avanti’31 – MULO 6-2. Op bezoek bij Avanti ’31 heeft MULO een fikse 6-2 nederlaag geleden. De ploeg van Ralf van den Heuvel kwam er in het eerste half uur niet aan te pas en zag de thuisploeg uitlopen naar een comfortabele 3-0 voorsprong, dit was tevens de ruststand. In de beginfase van de tweede helft deed Jeremy Lammers iets terug namens MULO maar kort daarna scoorde Avanti ’31 de vierde treffer van de middag. Nadat Jeremy Lammers de 4-2 had gescoord liep de thuisploeg in het laatste kwartier uit naar 6-2.

Margriet – Handel 0-1.

In een wedstrijd met weinig kansen heeft Handel een overwinning geboekt op bezoek bij Margriet. Beide teams hadden de organisatie in de eerste helft uitstekend staan waardoor er niet veel te beleven viel in het duel tussen beide middenmotors. Geert van den Bosch was voor Handel dichtbij een treffer maar zijn schot toucheerde de kruising. In de tweede helft werd Handel teruggedrongen door de thuisploeg. De verdediging van Handel stond echter als een huis en de kansen voor Margriet waren schaars. Met nog een kwartier op de klok kwam Handel uit het niets op voorsprong toen Teun Graat uit een corner wist raak te koppen. In de slotfase kregen beide teams kansen maar werd er niet meer gescoord.