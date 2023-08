Gemert begint derde divisie met zege op met oud-profs overladen titelkandidaat TEC

,,Hier staat een trots man”, zei Gemert-coach Reinald Boeren na afloop. ,,We hebben deze wedstrijd precies gespeeld zoals we hadden afgesproken. De jongens hebben het tactisch plan perfect uitgevoerd.” Toch kreeg TEC de eerste kans van de wedstrijd al na zestien seconden, maar doelman Romeo Okonkwo redde knap op de inzet van Valpoort. Daarna was het Gemert dat de klok sloeg. TEC had weliswaar de bal, maar Gemert was veel gevaarlijker met goed uitgespeelde aanvallen. Eerst misten Ralf Kemper en Eon Herman nog een kans, maar snel daarna kopte nieuwkomer Brent Achten de Gemertenaren op voorsprong. Al in de eerste helft had Gemert kansne op meer. “We hadden in de rust al met 3 of 4 -0 voor kunnen staan”, aldus Boeren.