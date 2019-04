Gemert beter in onderlinge toppers dan koploper Groene Ster

VIERDE KLASSE F ZUID 1 Bergeijk verspeelt op de valreep zege op RKDSV

26 april RKVV Bergeijk verspeelde vrijdagavond in een enerverende wedstrijd tegen RKDSV diep in blessuretijd op ongelukkige wijze een voorsprong. Aanvoerder Ruud Willems was zo onfortuinlijk om in eigen doel te koppen, waardoor het duel in 3-3 eindigde. Eerder had hij zijn ploeg nog op 3-2 gezet door een strafschop te verzilveren.