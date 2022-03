Gemert-clubicoon Joost Habraken stopt: man van wereldgoal aast op promotie bij afscheid

Buiten Gemert staat Habraken, momenteel ook jeugdtrainer van zijn jeugdliefde, onder meer bekend van zijn wondergoal tegen HSC’21. Eerder deze maand volleerde hij op fantastische wijze een afgeslagen corner binnen. Het filmpje van zijn goal ging viraal. Zo werd de video al meer dan 130 duizend keer bekeken op het Instagramaccount van voetbalcommunity 433.



Habraken verwacht komende zomer zijn eerste kind. Die omstandigheid plus zijn fysiek – Habraken scheurde in het verleden zijn kruisband en brak zijn been op twee plekken – en het succesvolle seizoen hebben hem doen besluiten afscheid te nemen. Zo aast Habraken op stoppen op het hoogtepunt. Met Gemert is hij volop in de race voor de titel in de derde divisie én promotie naar de tweede divisie, het hoogste amateurniveau.