Gemert-coach Boeren kijkt uit naar kraker tegen Halsteren: ‘De verliezer is uitgeschakeld voor de titel’

Zijn ploeg maakt drie wedstrijden voor het einde nog volop kans op de titel in de Hoofdklasse B. Het heeft een achterstand van slechts twee punten op koploper Groene Ster, en heeft met Thijs van Pol en Ralf Kemper (die samen dit seizoen al goed waren voor maar liefst 49 doelpunten) twee absolute topschutters in de gelederen. Maar het programma in het restant van de competitie lijkt niet in het voordeel van de zwart-witten. Waar er voor de andere ploegen in de bovenste regionen van het klassement vooral nog duels resten tegen middenmoters of laagvliegers, treft Gemert in twee van de laatste drie wedstrijden directe concurrenten. Aanstaande zondag komt Halsteren op bezoek, op 26 mei speelt Gemert op de laatste speeldag uit bij Baronie. Lastige wedstrijden, zo op papier. Reinald Boeren gooit er nog maar wat oude voetbalwijsheden tegenaan. ,,Ach, wat is ‘lastig’? Om kampioen te worden moeten we gewoon onze wedstrijden winnen. Meer kunnen we niet doen.”

Luwte

Zelfs als Gemert alle drie de resterende wedstrijden in wint om weet te zetten is de titel niet gegarandeerd. Door de achterstand in het klassement is de ploeg afhankelijk van een misstap van Groene Ster. En dat de ‘druk van de koploper’, waar eerder Baronie al onder leek te bezwijken, nu bij de Limburgers ligt, is volgens Boeren in het voordeel van zijn ploeg. ,,Groene Ster is een club die eigenlijk heel het seizoen in de luwte mee heeft kunnen gaan. Nu zijn zij plotseling het team waar iedereen naar kijkt. Dat brengt zeker een nieuw soort druk met zich mee.” Het programma van de lijstaanvoerder lijkt op papier beduidend makkelijker dan dat van Gemert. In de laatste drie wedstrijden wachten achtereenvolgend Vlissingen (14e), Alphense Boys (8e) en UDI 19 (9e).

Bij sommige clubs en trainers is het voorspellen, vergelijken, en wijzen begonnen. Reinald Boeren maakt het allemaal niet zo veel uit wat de rest doet. ,,Ik ben trainer bij Gemert en ik moet met Gemert bezig zijn. Laat andere maar dingen roepen.” Met dat laatste doelt hij vooral op de favorietenrol als titelkandidaat, waar enkele collega-trainers zijn ploeg al vanaf het begin van het seizoen in proberen te brengen. Boeren kan er wel om lachen. ,,Ieder z’n ding. Ik kan daar helemaal niks mee.”

Halsteren

De eerste horde op weg naar een eventueel kampioenschap zal zondagmiddag om 14:00 nummer vijf Halsteren zijn, de ploeg die vorige week op eigen veld Unitas met 4-1 afdroogde. Wordt het ‘aanhaken of afhaken’ voor beide teams zondag? ,,Ja, dat denk ik wel”, zegt Boeren. ,,Degene die zondag verliest is uitgeschakeld voor de titel.”

De wedstrijd zondag zal ook een treffen worden tussen de ploeg in de competitie die het meest gescoord heeft (Gemert), en de ploeg wiens defensie dit seizoen het minste gepasseerd is (Halsteren). Wat voor wedstrijd belooft dat te worden? Boeren, lachend: ,,Als je naar de statistieken kijkt zou je verwachten dat wij gaan aanvallen en zij alleen maar verdedigen. Maar je doet Halsteren tekort door het alleen te hebben over hun verdediging. Het is een ontzettend goede ploeg, met veel individuele kwaliteiten. Ik heb het interview met Ruud Pennings gezien, waarin hij aangeeft dat zijn ploeg nog vol voor de titel gaat. Dan zullen ze toch ook een keer naar voren moeten voetballen.”

Wat het strijdplan van Halsteren gaat worden, dat weet hij nog niet. Maar over het verloop van de wedstrijd spreekt hij wel zo z’n wensen uit. ,,Als voetballiefhebber hoop ik dat het een mooie, open wedstrijd gaat worden, met veel kansen aan beide kanten. Maar als trainer van Gemert hoop ik natuurlijk uiteindelijk dat wij de drie punten over de streep trekken, haha!”