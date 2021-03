Gemert-doelman Bono Barten vertrekt naar Volharding

Elf spelers van één jeugdteam gescout door profclubs: hoe sv Tivoli ineens een talentenfa­briek is geworden

20 februari SV Tivoli als talentenfabriek? Bij een van de kleinere amateurclubs in Eindhoven is iets ‘superbijzonders’ gaande: elf van de dertien spelers van één jeugdteam zijn gescout door profclubs. Met zorgvuldig geselecteerde talenten uit de regio, een ijverige trainer en discipline is er veel mogelijk. Zelfs een 8-1 overwinning (!) op een profclub.