Gemert doet goede zaken na winst op Hercules in een knotsgekke slotfase

Na de nederlaag afgelopen woensdag tegen OFC had Gemert niet lang nodig om zich weer te herstellen. Al in de 8ste minuut scoorde Joop Daniëls namens de ploeg van Reinald Boeren de 0-1. Tien minuten later was het weer raak. Topscorer Ralf Kemper schoot eerst nog op de paal, maar in tweede instantie maakte de spits alsnog 2-0. In de fase daarna was Hercules veel aan de bal en kwam Gemert een aantal keer goed weg. Scoren deden de Utrechters niet.

De start van de tweede helft was een kwartier later dan gepland. De scheidsrechter werd ziek in de rust en kon de negentig minuten niet vol maken. Gelukkig voor beide teams was een vriend van de arbiter, die zelf ook op hoog niveau fluit, naar zijn kameraad komen kijken. Na akkoord van zowel Hercules als Gemert verving hij de originele leidsman.

Toen het tweede bedrijf eindelijk begon was er meteen een enorme kans op de 0-3 voor Gemert, alleen Kemper stuitte op de keeper. In de slotfase werd het treffen tussen Hercules en de zwart-witten knotsgek. De thuisploeg ging alles of niets spelen en dertien minuten voor tijd leverde de dat uit een hoekschop de 1-2 op. Na enkele aanvallende wissels van Hercules leken de gastheren in de 87ste minuut een penalty. te krijgen. Een speler van Hercules viel na een luchtduel met Gregory Lammers op de grond. Bij Gemert konden ze hun ogen niet geloven en doken met zijn allen naar de scheids toen hij naar de stip wees. De grensrechter stak uiteindelijke en stokje voor de penalty.

Verder werd Hercules niet meer gevaarlijk en won Gemert met 1-2. Door verlies van koploper OFC bij Hoogland (4-1) komt Gemert weer op drie punten van de bovenste plek op de ranglijst te staan.