Gemert en UDI’19 scoren niet in gezapige derby

,,Ja, de derby tegen UDI'19 is niet meer wat het geweest is”, weet ook rechtsback Kees Brugmans. ,,Ik merkte het bijvoorbeeld wel vrijdag in de kroeg. Toen begonnen er wat mensen over en bij de technische staf merkte je het ook, maar bij de spelers minder.” Dat heeft niet in de laatste plaats te maken met het feit dat er nog weinig jongens uit de selectie uit Gemert komen. ,,Toen we nog in de hoofdklasse speelde, hadden we acht jongens uit Gemert, dan leefde de wedstrijd veel meer. Nu komen eigenlijk alleen ik en Hazem Ben Rouba uit Gemert, dat zorgt er wel voor dat de beleving van de derby minder is.”

Door die mindere beleving hing er niet echt een derbysfeer op sportpark Molenbroek. Dat de wedstrijd zelf wat minder aantrekkelijk was om te bekijken, had ook vooral met twee andere dingen te maken. Zo speelden de bezoekers uit Uden niet bepaald aanvallend. ,,En het is lastig om daardoor heen te komen, als er bij elke aanval zes of zeven verdedigende spelers op de zestien staan.” UDI'19 liet de bal dus aan de zwart-witten en dat was meteen het tweede punt dat een minder aantrekkelijke wedstrijd opleverde. Het spel maken is niet het sterke punt van de ploeg van trainer Reinald Boeren. ,,Zover ik weet hebben we daar eigenlijk altijd al moeite mee gehad”, aldus Brugmans, die al acht seizoen deel uitmaakt van de selectie bij Gemert. ,,We zijn meer een ploeg die vanuit een sterke organisatie speelt en dan in de tegenaanval probeert te scoren.”

Die organisatie stond ook tegen UDI’19 weer als een huis. Gemert-doelman Romeo Okonkwo moest voor rust wel een paar keer reddend ingrijpen. Na een half uur kwam UDI'19-speler Jan van den Haterd alleen op de sluitpost af, maar kon hem niet passeren. Gemert kwam heel sterk uit de rust. Spits Ralf Kemper kopte binnen een minuut op de lat en niet veel later gaf diezelfde Kemper een schot niet genoeg kracht mee en kon Udense doelman Ralph Vos redden. Na iets meer dan een uur spelen was er nog een moment waar een kopbal van Joey Verhoeven net wel of net niet over de lijn ging, volgens de grensrechter was het niet het geval en bleef het 0-0.

In de slotfase bloedde de wedstrijd een beetje dood en bleef de brilstand definitief op het scorebord staan. Dat de wedstrijd wat minder spectaculair was, betekent overigens niet dat de spelers van Gemert niet alles hebben gegeven. ,,Soms als ik slecht heb gespeeld voel ik me wel eens schuldig voor de toeschouwers die zes euro entree hebben betaald, maar vandaag hebben we gepeeld om te winnen en er alles aan gedaan”, volgens Brugmans. ,,Soms moet je ook tevreden zijn met een gelijkspel. Als je kijkt naar de laatste zeven dagen, hebben we drie wedstrijden gespeeld en zeven punten gepakt. Dat is gewoon heel goed. Volgende week hebben we weer een kans om te winnen.“

Gemert: Tielemans; Brugmans, Verhoeven, Jacobs, Van den Broek (44. Migchels); Lammers, Meyssen, Zwanen (70. Verlinden); Falkenstein, Waalkens, Kemper (90. Barten).