Gemert hevelt talenten over naar selectie

Beide spelers mochten dit seizoen ook al ruiken aan ‘het echte werk’. Zo maakte de 19-jarige Barten onlangs zijn debuut in de thuiswedstrijd tegen DEM en staat te boek als een beloftevolle spits. Het debuut van Jorn Migchels (21) ligt nog verser in het geheugen: in de derbywinst tegen Blauw Geel’38 maakt hij voor het eerst zijn opwachting in het vaandelteam. Komend seizoen richt hij zich op de rechtsbackpositie.