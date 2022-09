Gemert houdt voor het eerst de nul en klopt Quick

Of Verhoeven hoofdpijn heeft na de wedstrijd? ,,Nee, ik ben wel wat gewend", lacht de verdediger. Samen met collega Bram Jacobs achterin kopte Verhoeven elke voorzet weg die ze voorgeschoteld kregen. En dat waren er flink wat. De Hagenezen probeerden negentig minuten lang met hoge ballen van de zijkant spits Frank van der Heiden te bereiken, maar zagen steeds Verhoeven en Jacobs in de weg staan. ,,Met Bram en ik hebben we daar wel een goed centrum voor. We zijn allebei sterk en groot. Voor ons is het fijn als er veel van de zijkant komt daardoor, we koppen veel weg.”