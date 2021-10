Gemert in de ban van het bekervirus: club met drie bussen op weg naar Staphorst

TWEEDE KLASSE F Oirschot Vooruit blijft ongeslagen; Someren en Mier­lo-Hout spelen gelijk

17 oktober Koploper Oirschot Vooruit won opnieuw en blijft ongeslagen, deze keer was de Oirschotse formatie te sterk voor Hilvaria. In een spannend duel kwam Someren nog terug tot 1-1 in op eigen veld tegen Mierlo-Hout.