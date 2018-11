Gemert kent geen genade met arm Nulandia: tienklapper op sportpark Molenbroek

De bal rolde amper of de eerste treffer was al gemaakt, Jasper Lalisang passeerde de doelman van Nulandia. Vier minuten later stond het al 3-0 door treffers van Willem den Dekker en Thijs van Pol. Den Dekker scoorde in de tiende minuut de vierde treffer van Gemert. Dankzij treffers van Ralf Kemper en een benutte strafschop van Thijs van Pol werd de ruststand bepaald op 6-0.