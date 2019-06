Gemert klaar voor Staphorst; meedoen Van Pol vraagteken

Zaterdag zette Gemert SDO met 4-0 aan de kant, nadat de heenwedstrijd door Gemert al met 0-5 werd gewonnen. De return in Gemert was dan ook van alle spanning ontdaan, zag ook trainer Reinald Boeren. ,,Er was een bepaalde gelatenheid, ook bij de tegenstander. Ze probeerden het nog wel, maar na de 1-0 was het over. Ik heb daar gebruik van gemaakt door spelers eraf te halen en te sparen”, vertelde Boeren maandagavond, voordat hij met Gemert het veld alweer opstapte om zich voor te bereiden op het treffen met Staphorst.