Gemert klopt Groene Ster met TikTokker Okonkwo op doel

Lang leek het erop dat Okonkwo bij zijn basisdebuut (Hij viel vorig seizoen al een keer in, toen Tielemans tijdens de thuiswedstrijd tegen Quick geblesseerd raakte) de nul ging houden. Totdat Groene Ster aanvoerder Zwartjes een vrije trap strak voor het doel sneed en Joris de Kleijne de bal achter Okonkwo kopte: 2-1. Voor de doelman zelf was het slechts een klein smetje op zijn basisdebuut. ,,Normaal gesproken zou ik er echt van balen, als keeper hoor je gewoon de nul te houden. Maar vandaag niet”, grijnst de jonge doelverdediger. ,,Vandaag draaide om het team. Als er een andere keeper in het veld komt, moet het team toch wennen. Ik merkte ook dat de jongens in het veld iets vaker naar me te kwamen om wat tegen me te zeggen en me zo te helpen.”