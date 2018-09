Gemert komt zwakke start niet te boven tegen Halsteren

videoGemert is het seizoen in de hoofdklasse B begonnen met een 2-1 nederlaag tegen Halsteren. De ploeg van Reinald Boeren kwam twee goals in de openingsfase niet meer te boven.

In de eerste 25 minuten overliep Halsteren het Gemert van Reinald Boeren. Met nieuwelingen Francis Kabwe Manengela en Jay-Jay Meierdres in de spits en op de vleugel en de nieuwe middenvelders Robert Braber (ex-prof) en Karim Didi werd aanvallend verzorgd voetbal gespeeld. Dat leidde al na 12 minuten tot de openingstreffer. Met een schitterende voorzet bediende Karim Didi de compleet vrijstaande Braber, die koppend voor de 1-0 zorgde.

Acht minuten later lag de tweede er al in. Kabwe Manengela, deze zomer overgekomen van Goes zag de keeper iets voor zijn doel staan en schoot de bal vanaf een meter of 25 over hem heen in de bovenhoek. Een verdiende voorsprong; er leek geen wolkje aan de lucht.

Uit het niets kwam Gemert terug in de wedstrijd. Een afvallende bal werd door Halsteren niet weggewerkt en kwam voor de voeten van Willem den Dekker. Hij haalde verwoestend uit: 2-1. Het bracht Halsteren in evenwicht en Gemert terug in de wedstrijd.

In de tweede helft kreeg Halsteren wat kansen om de wedstrijd in het slot te gooien, maar doelman Bono Barten en de paal stonden een treffer in de weg. Daardoor mocht Gemert hopen op een puntje. Met veel strijd leek die gelijkmaker er alsnog te komen, maar Jasper Lalisang schoot in de slotminuut in het zijnet.