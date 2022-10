Gemert laat beter spel zien, maar verliest toch voor vijfde keer op rij

In de tweede helft kwam er wat meer leven in het treffen tussen de zwart-witten en TOGB. Gemert was in de tweede helft zelfs de bovenliggende partij, maar de kleine kansjes die de ploeg van trainer Reinald Boeren kreeg, werden niet omgezet in doelpunten. Twintig minuten voor tijd kwam TOGB als een donderslag bij heldere hemel op voorsprong. Anthony Slierendrecht scoorde met een prachtige lob: 0-1. Slechts een minuut later kwam Gemert weer gelijk na een prachtige aanval. Jorzolino Falkenstein legde breed en Gregory Lammers werkte af: 1-1. In de slotfase werd Gemert gedwongen de gifbeker tot de laatste druppel leeg te drinken toen Leroy Zwarteveld de 1-2 binnenschoot.