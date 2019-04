Gemert laat onnodig vaak punten liggen in titelstrijd: ‘Maar we leven nog’

De nederlaag wierp Gemert weer verder achterop in de titelstrijd. Koploper Baronie speelde verrassend gelijk, maar in plaats van drie punten in te lopen op de Bredase ploeg werd het gat vergroot naar zes punten. Tevens nam Groene Ster de tweede plek van Gemert over en mengt Unitas zich ook ineens weer in de strijd om het kampioenschap. De forse misstap doet pijn in Gemert. ,,De teleurstelling was heel groot ja, dat hebben we deze week ook goed besproken”, legt trainer Reinald Boeren uit. ,,Nadat wij op een 0-2 voorsprong kwamen was er eigenlijk niets aan de hand. Ook na de 1-2 niet. Wij hadden de controle. Maar door een eigen doelpunt uit het niets werd het 2-2. Dan gaat die 0-2 in de koppen zitten en de tegenstander ruikt bloed. Door persoonlijke fouten geven we het weg.”