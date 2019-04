Gemert levert met Sander Vereijken weer een profspeler af

Het imago van Gemert als club waar je je als talentvolle, ambitieuze speler in de kijker kunt spelen bij profclubs is nog maar eens versterkt. De in de afgelopen zomer van Mierlo-Hout overgekomen Sander Vereijken tekende deze week een contract voor twee seizoenen bij de profclub uit zijn woonplaats Helmond.

De jongeling ontwikkelde zich bij Gemert razendsnel, waarna Helmond Sport direct interesse toonde. Nadat ook trainer Robbie Alflen was overtuigd, was een contract zo getekend. Vereijken is zo de eerste speler die vanuit het eerste van Gemert de overstap maakt naar Helmond Sport, sinds de tweeling Erik en Mark van Dijk in 2000.

Vijf spelers

Sinds 2013 heeft Gemert nu vijf spelers afgeleverd aan betaalde voetbalclubs. Jorzolino Falkenstein (gekomen van Mierlo-Hout) was de eerste. Hij vertrok vanaf sportpark Molenbroek naar FC Oss. Na de snelle Helmondse aanvaller volgde Tufan Koca in 2015. Na één seizoen bij Gemert plukte FC Oss ook hem weg. De dit seizoen bij Gemert teruggekeerde Thijs van Pol maakte in 2016 de overstap van Gemert naar FC Oss. En afgelopen seizoen ontwikkelde Ruben Rodrigues zich in het zwartwit zo goed, dat FC Den Bosch zich bij Anthony Geurts meldde.

De technische eindverantwoordelijke houdt gemengde gevoelens over aan het snelle vertrek van Vereijken. ,,We vinden het ontzettend jammer dat Sander ons al na een jaar gaat verlaten. Dit is al de tweede keer in twee jaar dat we een talentvolle speler kwijtraken, na Ruben Rodrigues", geeft Geurts aan. ,,Anderzijds is het een compliment voor ons als club dat het ons lukt om elke keer met verrassende namen te komen. En dat deze spelers zich bij ons doorontwikkelen naar een hoger niveau."

De overstap van Vereijken naar Helmond Sport betekent dat Gemert, dat nog volop in de race is voor rechtstreekse promotie naar de derde divisie, op zoek moet naar een aanvaller. Geurts: ,,We houden onze oren en ogen open voor versterkingen." Voor komend seizoen heeft de club zich in ieder geval al versterkt met Stijn van den Broek (DSV) en Joop Daniëls, die dit seizoen stopte bij het hoogste jeugdelftal van VVV. Ook maken vijf jeugdspelers van Gemert de overstap naar het eerste elftal.