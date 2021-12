Gemert lijkt kansloos tegen ADO, maar Brabantse amateurclubs stunten wel vaker tegen de profs

DEZE WEEK IN... 2001 Negen keer scoren tijdens een potje amateur­voet­bal: ‘Ik was boos dat ik gewisseld werd, ik wilde mijn tiende maken’

Een hattrick maken, gebeurt regelmatig. Vier of vijf keer scoren in een wedstrijd? Ok. Maar 9 doelpunten binnen 90 minuten, dat is een zeldzaamheid. Marc van den Heuvel deed het op 9 december 2001 voor ONDO. ,,Ik heb verder nooit gehoord dat een speler van een eerste elftal dit gelukt is.”

