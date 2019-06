Gemert met groot gemak naar finale play-offs

Van enige vorm van spanning was voorafgaand aan de wedstrijd al geen sprake en dit was ook terug te zien op het veld. Het geloof in een stunt was bij SDO nimmer aanwezig en toen opende Sander Vereijken in de veertiende minuut ook al de score op aangeven van Jens Leyten.

Gemert verslapte daarna en SDO kreeg in een tijdsbestek van drie minuten twee grote mogelijkheden om op gelijke hoogte te komen, maar Bono Barten wist met knappe reddingen Joost Heerschop en Jesse van Huisstede van het scoren af te houden. Jasper Lalisang was vijf minuten voor het rustsignaal dichtbij een tweede treffer maar de doelman keerde zijn schot. Zestig tellen later was het alsnog raak en wederom was Sander Vereijken de doelpuntenmaker.

In de tweede helft kabbelde het spel verder en in de 48ste minuut was het Vereijken die aanvoerder Joost Habraken vrij voor het doel zette, Habraken bleef koel en schoof de derde Gemertse treffer tegen de touwen. Daarna gebeurde er lange tijd niets op sportpark Molenbroek. Gemert wisselde in korte tijd drie keer en na iets meer dan een uur op de klok werd het 4-0 door een treffer van Ralf Kemper, de assist was opnieuw van uitblinker Vereijken.

Bij Gemert ontbrak aanvoerder Thijs van Pol nog steeds maar na de wedstrijd gaf hij aan er in de finales weer bij te zijn. ,,Het gaat de goede kant op en normaal gesproken ben ik er in de finale weer bij” aldus de Gemertse topscorer.