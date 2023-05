Gemert moet 43-jarige doelman optrommelen: ‘Hoopte op 5-0 voorsprong en publiekswissel’

Eerste doelman Stefan Tielemans is al een tijdje geblesseerd. Hij wordt al weken vervangen door Romeo Okonkwo. Derde doelman van Gemert was een weekendje weg en de jeugdkeeper die eigenlijk op de bank zou zitten, brak op de laatste wedstrijdtraining een vinger. Bij wie kom je dan uit? Bij Jaap Vos. De keeper van het tweede. Sinds de oprichting van het Onder 23-elftal is het tweede op sportpark Molenbroek een vriendenteam.

,,Ik werd vrijdag gebeld”, aldus de 43-jarige Vos. ,,Of ik zondag iets te doen had. Nee, zei ik toen. We waren vrij met het tweede en help ze dan graag uit de brand.” Zodoende zat de oudgediende op de bank bij het vaandelteam van zijn club. Dat was overigens niet voor het eerst. ,,Twintig jaar geleden zat ik ook al eens op de bank tegen UDI’19.” Maar minuten maakte de doelverdediger nog nooit.

Al kwam dat in de wedstrijd van zondag tegen Baronie (2-0) even heel dichtbij. In de tweede helft lag Okonkwo enige tijd op de grond na een botsing met een tegenstander en kon Vos aan een warming up beginnen. ,,Toen kreeg ik het wel even warm. Ik dacht ‘dalijk moet ik er nog echt in ook.’” Maar voor een debuut in de derde divisie was Vos klaar geweest. ,,Het spel gaat hier natuurlijk veel sneller als bij het tweede, maar keepen blijft hetzelfde. Je moet gewoon de bal tegenhouden”, aldus de nuchtere sluitpost. ,,Stiekem hoopte ik ook op een 5-0 voorsprong en dat ik dan in de laatste minuten mocht invallen”, grapte Vos.

tekst gaat verder onder de video.

Clubliefde

Dat Vos een vrije zondag opoffert om bij het eerste op de bank te gaan zitten, laat al zien dat hij over een dosis clubliefde beschikt. Dat was ook te zien aan hoe fanatiek hij meeleefde op de bank tegen Baronie. ,,Ik volg het eerste van Gemert natuurlijk op een afstandje, maar op de bank zit je gewoon te juichen. Het wij-gevoel is er ook meteen. Ik heb het gevoel dat 'we’ hebben gewonnen.”

Volgende week is het tweede van Gemert weer vrij. ,,We hoeven pas de 21ste weer te voetballen en dan kunnen we kampioen worden.” Kan het vaandelteam dan weer een beroep op hem doen? ,,Ik denk niet dat het nodig is, maar als ze me bellen ga ik gewoon weer op de bank zitten”, besloot Vos.