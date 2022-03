Gemert nieuwe koploper na moeizame zege en misstap OFC

Eigenlijk gaf de 1-0 eindstand de verhoudingen op het veld niet echt weer. Gemert was vanaf het begin heer en meester. In het eerste bedrijf werd Westlandia alleen gevaarlijk met twee afstandsschoten die Gemert-doelman Tielemans keerde. De zwart-witten misten zelf kansen, waardoor het rust nog 0-0 was. De grootste kansen waren voor Joop Daniëls, die op de keeper stuitte en Ralf Kemper, die een kopbal van de lijn gehaald zag worden.

In de tweede helft veranderde er niets. De ploeg van trainer Reinald Boeren gaf vrijwel geen kansen weg en bleef zelf gevaarlijk, met een hoofdrol voor Dylan van Diepen. De jonge buitenspeler passeerde keer op keer zijn tegenstander en dat leverde hem een assist op. Een kwartier voor tijd gaf de jongeling een perfecte voorzet op Kemper, die keurig in de hoek kopte: 1-0. In het vervolg kwam Gemert niet meer in de problemen.