Gemert onderuit bij debuut in derde divisie

Het eerste half uur was voor de bezoekers. De ploeg van trainer Bertran Kreekels zette Gemert onder druk en kreeg een aantal goede mogelijkheden. Toch sloeg Gemert na een half uur als eerst toe. Joop Daniels sprintte de zestien in en werd onderuit gehaald door een tegenstander, wat een penalty opleverde. Spits Thijs van Pol ging achter de bal staan en schoot de penalty rustig achter de doelman: 0-1.

Na rust greep Kreekels in bij zijn ploeg en bracht rechtsbuiten Joep van de Velden in. Dit bleek later een gouden wissel. Meteen na rust was het eerst spits Rob van Sonsbeek die de Osschenaren langszij bracht met een pientere kopbal: 1-1. Meteen daarna kwam er weer een antwoord van Gemert. Joost Habraken kwam na een mooie combinatie vrij in de zestien en verschalkte de doelman: 2-1.

Daarna was het het woord aan invaller Van de Velden. Hij maakte twee prachtige goals. De eerste schoof hij na een pirouette keurig in de onderhoek en de tweede was een schitterende lob over doelman Bono Barten: 2-3. In de slotfase probeerde Gemert nog te drukken, maar dat had weinig resultaat. Uiteindelijk maakte Rob van Sonsbeek nog zijn tweede voor OSS’20: 2-4.