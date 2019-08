Gemert onnodig onderuit in Heemskerk

De openingsfase was voor de thuisploeg, in de vierde minuut kreeg het via Sietse Brandsma een grote kans, maar hij schoot over. Vijf minuten later ontsnapte Gemert wederom aan een achterstand toen een kopbal van Mart Willemse rakelings naast ging. Na iets meer dan een kwartier opende Jim Hulleman de score voor ODIN ‘59, hij schoot een strafschop feilloos achter Bono Barten.