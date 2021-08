Gemert pakt in moeizame wedstrijd eerste overwinning

Het eerste half uur was er vrijwel niets te genieten op Sportpark Molenbroek. Gemert begon slap en slordig in de wedstrijd. Dongen werd eigenlijk niet gevaarlijk, maar scoorde wel na 26 minuten. Uit het niets viel de bal op de borst van Fatih Kamaci en hij schoot met een knappe volley Dongen op voorsprong: 0-1.

Gemert werd eigenlijk pas wakker na die tegentreffer. De ploeg van trainer Reinald Boeren ging feller druk zetten en kreeg wat kansen. Eerst schoot Joop Daniëls nog in het zijnet, niet veel later was het Jens Leijten die de bal snoeihard in de verre hoek schoot: 1-1.