Gemert pakt punt in streekderby tegen Blauw Geel ‘38

Na de thee draaide het wedstrijdbeeld een beetje. Blauw Geel’38 kreeg meteen na de onderbreek twee enorme kansen via Danny Verbakel, maar hij faalde tot tweemaal toe in de afwerking. In de slotfase wist doelman Bono Barten met een aantal knappe saves een achterstand te voorkomen. In de allerlaatste minuut kreeg Thijs van Pol nog een kans om de overwinning binnen te koppen, maar de bal ging net naast het doel.

Trainer Boeren was na afloop tevreden met een gelijkspel. ,,De tegengoal in de eerste helft was onnodig. Toen waren we echt beter, jammer dat we dat niet vast hielden. Als je naar de hele wedstrijd kijkt denk ik dat het gelijkspel terecht. In de tweede helft had blauw geel het betere van het spel.”