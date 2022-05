Gemert pikt vleugelspits Kizir op bij hoofdklasser AWC, Daniëls toch weg

Met Kizir haalt Gemert een welkome vleugelspits in huis. De zwartwitten zien namelijk twee flankaanvallers vertrekken komende zomer. Zo heeft na Chafik Mezziani (terug naar Mierlo-Hout) ook Joop Daniëls zijn afscheid aangekondigd. Hij had eerder toegezegd te blijven.

Kizir is de vijfde externe zomeraanwinst van Gemert. Bram Zwanen (De Treffers), Joey Verhoeven (zonder club), Rowan Vromen (OJC Rosmalen) en Kianu Verlinden (Best Vooruit) gingen hem voor.

Vizier

,,Eén gesprek met technische commissie was voor mij al genoeg om voor Gemert te kiezen”, geeft Kizir aan. ,,De club heeft me al sinds mijn tijd bij Vitesse’08 (de club waar hij tot 2017 speelde, red.) in het vizier. Ik weet dat ze op mooi niveau spelen, dat het goed georganiseerd is. Dat alles spreekt me aan.”