Gemert sluit verloren zoon Coen Brouwers weer in de armen

De teloorgang van FC Lienden bracht de transfer in een stroomversnelling, maar de gesprekken tussen de voetballer uit Lieshout en Gemert dateren al van eerder. Brouwers liet Gemert afgelopen zomer verbouwereerd achter door twee dagen voor het sluiten van de transfermarkt naar de tweededivisionist te verkassen. Van oud zeer is geen sprake meer, zegt TC-lid Anthony Geurts op de website van de club. ,,We zijn heel blij dat Coen weer terugkeert bij ons, voor dit én volgend seizoen. Hij is een versterking voor onze selectie.”