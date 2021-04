Gemert-spits Stijn van den Broek loopt zware knieblessure op

TRANSFER Goalgetter Nawid Sadat ruilt Unitas’59 in voor FC Eindhoven AV

14 maart Spits Nawid Sadat (28) verkast naar eersteklasser FC Eindhoven AV. De Eindhovense aanvaller kwam sinds 2019 voor derdeklasser Unitas’59 uit. Sindsdien was hij in de competitie nog negentien keer trefzeker, met zestien goals in het seizoen 2019-2020 en drie treffers in het kortstondige seizoen 2020-2021.