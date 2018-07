Gemert start seizoen met oefenpotje tegen Helmond Sport

Amateurvoetbal Competitie-indeling: Oranje Zwart ontbreekt, Budel keert terug in Brabantse contreien

13 juli De KNVB heeft de nieuwe competitie-indelingen voor het seizoen 2018-2019 gepubliceerd. Opvallend is dat Budel na een lang verblijf in de Limburgse competities terugkeert in het Brabantse. De club is ingedeeld in de derde klasse D.