Gemert start weg naar derde divisie met knappe zege

RKPVV na monsterze­ge kampioen, Olympia Boys kan zich opmaken voor DOSKO'32

29 mei Het had zondag eigenlijk al moeten gebeuren, maar RKPVV is dinsdag officieel kampioen geworden in de vijfde klasse F. De Helmondse ploeg veegde de vloer aan (2-13 overwinning) met stadsgenoot HVV Helmond, dat afgelopen zondag nog op het laatste moment de wedstrijd afzegde wegens ‘te weinig spelers’.